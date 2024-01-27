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Сёмин отказался комментировать срыв трансфера Тикнизяна в «Зенит» эксклюзив

27 Января 2024 • 17:45 Комментировать

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на срыв трансфера защитника «железнодорожников» Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Я ведь не знаю всех внутренностей и деталей переговоров. Поэтому не могу ничего сказать. Не хочу комментировать», - сказал Сёмин.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Зенит» не смог договориться с 24-летним Тикнизяном об условиях личного контракта.

В сезоне 2023/2024 Наир Тикнизян провёл за «Локомотив» 23 матча. В них защитник записал на свой счёт восемь голов и пять результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Юрий Сёмин Наир Тикнизян ещё теги
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