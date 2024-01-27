Юран: «Доведём Царукяна до уровня РПЛ»

Этой зимой стан нижегородского «Пари НН» пополнил игрок атаки «Алании» Валерий Царукян. Прибыл футболит в Нижний Новгород на замену ушедшему в «Ференцварош» Эдгару Севикяну. Сергей Юран, главный тренер клуба рассказал о состоянии новичка «горожан».

«Первое впечатление о нем неплохое. У него, несомненно, есть задатки, но и есть то, над чем работать. Физически он пока не готов, но уверен, совместно мы доведём его до уровня РПЛ», - делится Юран для «Чемпионата».

Царукяну 22 года, в этом сезоне он оформил один гол и четыре голевые передачи в Мелбет-Первой лиге за «Аланию».