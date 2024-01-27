Камоцци рассказал, кого ему напомнил Угальде

Костариканский форвард «Твенте» Манфред Угальде вот-вот переберётся в стан московского «Спартака», как пишут многочисленные СМИ и источники. Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, кого из экс-спартаковцев ему напоминает Угальде.

«Хороший игрок. Он похож на Джордана Ларссона, поэтому я верю, что он сможет помогать Соболеву, как это делал Ларссон», - рассуждает Камоцци для телеканала «Матч ТВ».

В активе молодого Угальде в текущем сезоне набралось уже девять забитых мячей и семь оформленных ассистов за «Твенте».

Ларссон числился игроком «Спартака» с 2019 по 2022 годы.