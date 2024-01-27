​Бывший капитан «Реал Сосьедада» хочет увидеть Карпина в Ла Лиге

Хаби Прието, который в своё время был одноклубником Валерия Карпина в «Реал Сосьедаде», высоко ценит нынешнего рулевого сборной России. По словам Прието, он хотел бы увидеть Карпина в чемпионате Испании.

«Хотелось бы посмотреть его в качестве тренера клуба Ла Лиги, потому что последний раз я видел Валеру по российскому телевидению. Сейчас «Реал Сосьедад» очень силён под руководством Иманола, но в будущем вариант с приглашением Карпина, безусловно, стоит принять во внимание», - цитирует Прието Sport24.

Стоит сказать, что Хаби Прието всю карьеру провёл в «Реал Сосьедаде» и был капитаном команды.

Отметим, что в настоящий момент Валерий Карпин совмещает тренерскую работу в «Ростове» и сборной России. После первой части сезона ростовчане располагаются на десятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Чемпионат продолжится после зимних каникул – в начале марта.

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