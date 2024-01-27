​Экс-капитан «Реал Сосьедада» вспомнил об игровых качествах Карпина

Известный в прошлом футболист «Реал Сосьедада» Хаби Прието высказался о нынешнем рулевом сборной России Валерии Карпине.

«Я вспоминаю Карпина с большой любовью. Валерий очень умный игрок, с большим характером победителя. Это человек с душой лидера, требовательный, подталкивающий других выкладываться на поле по максимуму», - цитирует Прието Sport24.

По словам Прието, Карпин в своё время был одним из лучших легионеров в чемпионате Испании. Бывший капитан «Реал Сосьедада» даже назвал Карпина легендой клуба.

Напомним, что Валерий Карпин выступал за «Реал Сосьедад» на протяжении двух периодов – в 1994-1996 и 2002-2005 годах. После этого Карпин завершил карьеру.