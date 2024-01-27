​Божович: «Время Семака в «Зените» только начинается»

Известный тренер Миодраг Божович, который поработал со многими командами Российской премьер-лиги, высказался о рулевом «Зенита» Сергее Семаке.

«Время Семака в «Зените» не закончилось, а только начинается. Он набрался опыта, и дальше будет всё лучше и лучше. Думаю, Семак пока будет работать только «Зените», - цитирует Божовича Sport24.

Отметим, что под руководством Семака «Зенит» становился чемпионом России в каждом из пяти предыдущих сезонов. На текущий момент, после восемнадцати туров сезона Премьер-лиги, «сине-бело-голубые» располагаются на второй строчке в турнирной таблице, отставая от «Краснодара» на два очка.

Чемпионат России продолжится в начале марта.