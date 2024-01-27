Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на срыв трансфера защитника «красно-зеленых» Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Кто больше выиграл от срыва трансфера Тикнизяна? Это покажет время. Футболист и клуб разочаровались из-за сложившихся обстоятельств. Если они выйдут из ситуации без психологических проблем, то все будет нормально. А если Наир будет думать о срыве, то рискует попасть в ситуацию Захаряна. Арсен после несостоявшегося перехода в «Челси» полгода не мог прийти в себя», - сказал Булыкин.

«Локомотив» после первой части сезона занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.