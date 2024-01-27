​«Зенит» озвучил состав на матч с «Уралом»

В субботу «Зенит» в рамках подготовки ко второй части сезона проведёт товарищеский матч против «Урала». Наставник питерской команды Сергей Семак решил включить в стартовый состав таких игроков:

Адамов, Фернандес, Эракович, Алип, Сантос, Барриос, Вендел, Ахметов, Артур, Педро, Кассьерра.

Отметим, что в стартовом составе «Зенита» выйдут сразу три зимних новичка – Ильзат Ахметов, Артур и Педро Энрике.

Следить за матчем между «Зенитом» и «Уралом» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.