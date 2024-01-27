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​Гладилин: «Угальде для меня - «тёмная лошадка», причем очень дорогая» эксклюзив

27 Января 2024 • 15:45 Комментировать

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о трансферной кампании «красно-белых» и возможном приходе нападающего Манфреда Угальде.

- Как оцените трансферную кампанию «Спартака»? На данный момент приобретений нет, но скоро могут подписать нападающего «Твенте» Угальде.

- Это «темная лошадка», причем очень дорогая. Я не знаю уровень этого футболиста. «Твенте», где выступает Угальде, не показатель его уровня для меня.

- Угальде обойдется «Спартаку» в 15 млн. евро. Считаете, это дорого?

- Для такого клуба, как «Твенте», очень большая цена. Это именитые команды держат марку и продают игроков за большие деньги. Думаю, данный вопрос надо задавать руководителям клуба. У тренера и спортивного директора «Спартака» задача – покупать игроков. Но брать человека за такие деньги, которые не подтверждены классом, непростое решение. Если его взяли на перспективу, чтобы потом продать и заработать, значит, он должен быть дешевым. А если брать за такую цену, то потом сложно будет продать с выгодой. Такой пример уже был в «Спартаке» - Гус Тиль. Его не знали куда деть и отдали чуть ли не в три раза дешевле.

- Когда покупали Тиля, были еврокубки. Сейчас их нет. Зачем брать игрока за такую цену?

- Я об этом и говорю. Не знаю, зачем он нужен для РПЛ. Но это решение клуба, и он распределяет свой бюджет, как хочет.

- А в целом, форвард нужен «Спартаку» или это не самая проблемная позиция?

- В нападении есть достаточно футболистов. Еще неизвестно, уйдет ли Бонгонда. Есть много фланговых игроков, два центральных нападающих – Соболев и Мелешин. Не знаю, на какую позицию берут Угальде. В команде еще нынешние игроки есть, которые в полном порядке и могут использоваться.

- Связано ли это приобретение с ситуацией вокруг Соболева, ведь когда Абаскаль его не ставил, были проблемы?

- Трудно сказать. Еврокубков нет, чемпионство иллюзорно, борьба за третье место – это единственная цель, но что дает эта третья строчка? Смысл покупки непонятен. Если Угальде берут на следующий сезон, то в команде и так есть хорошие, сильные ребята, и с ними надо сначала разобраться, куда их девать. А Абаскаль и Амарал берут игрока на позицию, где и так перебор.

- Но центрфорвард в команде, по сути, один – Соболев. Мелешину Абаскаль не доверяет.

- Это вопрос к тренеру. Он молчит. А Амарал только пришел в «Спартак» и его толком не видел. У него задача – продать и купить футболистов. На перспективу он не смотрит. Он ее не знает.

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- Какие позиции еще надо укрепить зимой, чтобы бороться за медали?

- Никаких позиций укреплять не надо. Чтобы бороться за третью строчку, сил и так достаточно. А первое и второе место разыграют две команды. «Зениту» и «Краснодару» надо провалить концовку сезона, чтобы упустить эти места, но этого не будет, потому что клубы усиливаются и настроены на победу. Поэтому единственный вариант у «Спартака» и других клубов – борьба за третье место. Я бы посоветовал руководителям «красно-белых» думать о следующем чемпионате. Надо ставить игру команде и думать, как будет строиться «Спартак» на следующий сезон. Три месяца пролетят очень быстро, и надо будет готовиться к следующему сезону.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Гладилин Александр Соболев Гильермо Абаскаль Павел Мелёшин Манфред Угальде Томаш Амарал ещё теги
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