​Антон Миранчук интересен клубу из Суперлиги Турции

Полузащитник Антон Миранчук в обозримом будущем может сменить клубную прописку. Действующий контракт 28-летнего футболиста с «Локомотивом» рассчитан до лета и, судя по всему, соглашение продлеваться не будет.

Между тем, FutsHaber сообщает об интересе к Миранчуку со стороны «Трабзонспора». Клуб турецкой Суперлиги готовится сделать предложение футболисту.

Стоит сказать, что правила ФИФА позволяют футболистам свободно вести переговоры с иностранными клубами, если до истечения их контрактов остаётся менее полугода.

В сезоне 2023/2024 Антон Миранчук провёл 24 матча, в которых забил четыре гола и отдал пять голевых передач.