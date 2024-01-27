​Врач ЦСКА рассказал о состоянии Дивеева

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал о состоянии защитника Игоря Дивеева, который продолжает восстанавливаться после полученной летом травмы.

По словам Безуглова, процесс восстановления Дивеева идёт по плану – игрок выполняет много работы как с мячом, так и в тренажёрном зале.

«Теоретически он мог заниматься в группе и на первом сборе, но с некоторыми ограничениями. Мы решили, что лучше сделать это чуть позже, зато никаких ограничений уже не будет», - цитирует Безуглова Bobsoccer.

Безуглов добавил, что на 5 февраля у Дивеева запланировала последняя индивидуальная тренировка. На следующий день, 6 февраля, защитник уже будет заниматься в обшей группе. Врач отметил, что Дивеев должен успеть набрать форму ко второй части сезона.