Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на срыв трансфера защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Тикнизян – очень значимая фигура для «Локомотива». В первом круге он классно играл и в обороне, и в атаке. Не скажу, что Наир лишился возможности шагнуть вперед. «Локомотив» ведь недалеко отстал от «Зенита». Он и так играет в хорошем клубе, который борется за чемпионство», - сказал Тарханов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» не смог договориться с 24-летним Тикнизяном об условиях личного контракта.

После первой части сезона «Локомотив» занимает в турнирной таблице РПЛ четвёртое место, отставая от лидера на семь очков.