Ренато Веласко, агент защитника «Жил Висенте» Габриэля Перейры, высказался об интересе к игроку со стороны ЦСКА.

«Да, действительно ЦСКА был заинтересован в моём клиенте. У него были и другие предложения, но руководство «Жил Висенте» обратилось к нам с просьбой не рассматривать никакие предложения до лета, потому что им действительно важен Габриэль. Мы пошли клубу навстречу», - заявил агент сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Габриэль Перейра перебрался в «Жил Висенте» год назад. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего игрока в 2,5 миллиона евро.