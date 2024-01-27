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Габриэля Перейры не будет в ЦСКА – агент объяснил ситуацию эксклюзив

27 Января 2024 • 14:33 Комментировать

Ренато Веласко, агент защитника «Жил Висенте» Габриэля Перейры, высказался об интересе к игроку со стороны ЦСКА.

«Да, действительно ЦСКА был заинтересован в моём клиенте. У него были и другие предложения, но руководство «Жил Висенте» обратилось к нам с просьбой не рассматривать никакие предложения до лета, потому что им действительно важен Габриэль. Мы пошли клубу навстречу», - заявил агент сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Габриэль Перейра перебрался в «Жил Висенте» год назад. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего игрока в 2,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Жил Висенте Ренато Веласко Габриэль Перейра трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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