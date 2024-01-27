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Андрей Коновалов: «Высокая цена за Угальде говорит о том, что если он придет в «Спартак», то в основу» эксклюзив

27 Января 2024 • 14:28 Комментировать

Футбольный эксперт Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о трансферной кампании «Спартака» и возможном приходе нападающего Манфреда Угальде.

- Как оцените трансферную кампанию «Спартака»? На данный момент приобретений нет.

- Не могу сказать, что меня это тревожит. Видимо, хотят сделать какую-то суперпокупку и ограничиться одним футболистом хорошего класса. Но я не знаю, будет ли достаточно одного игрока.

- В СМИ пишут о возможном трансфере коста-риканского нападающего Угальде. Форвард нужен «Спартаку», или это не самая проблемная позиция?

- Нападающий нужен, но только хорошего уровня. Есть один номинальный форвард Соболев, но этого мало. А на Мелёшина Абаскаль не сильно рассчитывает.

- Связано ли потенциальное приобретение Угальде с ситуацией вокруг Соболева, ведь когда Абаскаль его не ставил, то у «Спартака» были проблемы?

- Соболеву не помешает конкуренция в любом случае. Это сделает его сильнее. Так что для ротации футболист в атаку необходим. Как мне кажется, вопрос с новым форвардом в команде стоит довольно остро.

- Угальде обойдется «Спартаку» в 15 млн евро? Вас удивляет такая сумма, или для нынешних времен это нормальная цена?

- Все познается в сравнении. Мы не знаем уровня его мастерства. Может, он и стоит этих денег.

- В свое время «Спартака» купил Гуса Тиля за 18 миллионов евро, и этот футболист не пришелся ко двору. Но когда покупали Тиля, были еврокубки. Сейчас их нет. Зачем покупать игрока за такую цену?

- Наверное, преследуются высокие цели в чемпионате России, ведь без еврокубков засветить Угальде и продать его потом дороже будет проблематично. Значит, именно для РПЛ нужен был форвард. Команда хочет быть претендентом на золотые медали. Хотя, если Угальде будет демонстрировать высокую результативность, его все равно заметят, даже в РПЛ. За нашей лигой селекционеры других стран тоже следят. Не такой уж слабый уровень в нашей лиге.

- Говорит ли такая сумма трансфера за Угальде о том, что это новичок идет в состав?

- Скорее всего, задачи стоят именно такие. Если он придет за такие деньги, то в основу.

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- Какие позиции еще надо укрепить зимой, чтобы бороться за медали?

- Тут тренеру виднее, на кого он рассчитывает. Слабые места в команде есть. Понятно, что Абаскалю хотелось бы укрепить каждую линию. Мне кажется, что форвард был необходим. В обороне с приходом Бабича игра стала получше.

Елена Григорьевская

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