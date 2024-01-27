«Локомотив» усилится французским защитником

Защитник «Страсбурга» Жерзино Ньямси продолжит карьеру в «Локомотиве». Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, сумма трансфера составит 3,5 миллиона евро. 27-летний француз подпишет с «железнодорожниками» контракт, который будет рассчитан до середины 2027 года. Отмечается, что Ньямси уже получил российскую визу.

В текущем сезоне защитник провёл за «Страсбург» 13 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Портал Transfermarkt оценивает француза в 5 миллионов евро.

Отметим, что после 18 туров чемпионата Франции «Страсбург» расположился на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. Ньямси защищает цвета этой команды с лета 2021 года, ранее он выступал за «Ренн».