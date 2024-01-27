«Пари НН» пополнится полузащитником и нападающим

«Пари НН» пополнится ещё двумя новыми игроками в зимнее трансферное окно.

По информации «Чемпионата», на втором сборе к нижегородскому клубу присоединятся полузащитник и нападающий. Также отмечается, что «Пари НН» возьмёт на просмотр молодого российского вратаря.

Напомним, текущей зимой состав нижегородцев уже пополнили Константин Марадишвили, Никита Ермаков, Валерий Царукян и Кирилл Глущенков.

После 18 туров РПЛ «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта. Соперником нижегородской команды по 19-му туру станет воронежский «Факел».