«Пари НН» готов отпустить Ботнаря в «Торпедо» за 1 миллион рублей

Вратарь «Пари НН» Виталий Ботнарь продолжит карьеру в «Торпедо».

По информации «Чемпионата», нижегородский клуб готов отпустить 22-летнего футболиста в стан «автозаводцев» за 1 миллион рублей. Отмечается, что переговоры между сторонами по возможному трансферу близки к своему завершению.

Напомним, в период с 2020 по 2023 год «Ботнарь» уже выступал за «Торпедо», после чего перешёл в «Пари НН». За команду из Нижнего Новгорода вратарь успел провести четыре матча, в которых он пропустил 10 мячей. Сейчас портал Transfermarkt оценивает российского игрока в 300 тысяч евро.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Торпедо» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 27 набранных очков.