Тренер «Факела» Ташуев: «Во второй части сезона каждая игра будет битвой»

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев рассказал о том, как проходят сборы команды из Воронежа.

Специалист признался, что доволен, имеющимся сейчас в его распоряжении набором футболистов.

«Проходит рутинный подготовительный процесс. Во второй части сезона каждая игра будет битвой. На сборах у нас вообще нет тренировок без мяча. Нас устраивает атакующая группа», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».

В 18 турах РПЛ «Факел» набрал 21 очко и расположился на 11-й строчке в турнирной таблице. Свой первый матч после зимнего перерыва команда Ташуева проведёт в начале марта против «Пари НН».