Василенко: «Я с удовольствием смотрю игры «Факела» и переживаю за них»

Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко признался, что с удовольствием смотрит игры воронежской команды.

По словам специалиста, «Факел» не чужая для него команда, болельщиков которой он очень любит и уважает. Василенко считает, что клуб движется в правильном направлении.

«Очень рад за ребят! Они прогрессируют, показывают яркий и хороший футбол. Видно, что руководство планомерно идёт на развитие команды и клуба. Очень приятно, когда работает весь механизм – руководство области, клуба и команды», — цитирует Василенко «Чемпионат».

Напомним, после 18 туров РПЛ «Факел» Занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.