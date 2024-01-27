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Василенко: «Я с удовольствием смотрю игры «Факела» и переживаю за них»

27 Января 2024 • 10:15 Комментировать
Пари НН
...
Факел
02.03 16:00

Бывший главный тренер «Факела» Олег Василенко признался, что с удовольствием смотрит игры воронежской команды.

По словам специалиста, «Факел» не чужая для него команда, болельщиков которой он очень любит и уважает. Василенко считает, что клуб движется в правильном направлении.

«Очень рад за ребят! Они прогрессируют, показывают яркий и хороший футбол. Видно, что руководство планомерно идёт на развитие команды и клуба. Очень приятно, когда работает весь механизм – руководство области, клуба и команды», — цитирует Василенко «Чемпионат».

Напомним, после 18 туров РПЛ «Факел» Занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Олег Василенко

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