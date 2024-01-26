Ташуев: «Факел» больше не планирует приобретать новичков»

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев высказался по поводу возможных новичков его команды в оставшуюся часть зимнего трансферного окна.

«Будут ли ещё? Возможно, если что‑то «упадет с неба» на нас. А так, нет. У нас очень хорошая молодежь, лучше её развивать, чем брать кого‑нибудь», - делится Ташуев с телеканалом «Матч ТВ».

Ранее похоже выразился гендиректор клуба Роман Асхабадзе. Он заявил, что состав воронежцев полностью укомплектован. Этой зимой в Воронеж вернулся Роман Акбашев, а также прибыл алжирский новичок Райан Сенхаджи.

«Факел» занимает 11 место турнирной таблицы Премьер-лиги, клубу за 18 туров удалось набрать 21 балл.