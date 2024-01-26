Малафеев заявил, что пока у него нет цели тренировать

Бывший голкипер питерского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о своей возможной работе в дальнейшем в качестве футбольного тренера. Летом 2023 года он начал обучаться тренерству в академии РФС по 14-месячной программе.

«Тренерство мне интересно, оно мотивирует меня оставаться в спорте. Но целей, связанных с тренерством, пока нет, как и предложений о работе. Что будет дальше, покажет время», - говорит Малафеев «Матч ТВ».

Малафееву 44 года, свой профессиональный путь игрока он завершил восемь лет назад в составе «Зенита», в котором провёл всю карьеру с 1997 года.