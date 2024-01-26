Московский «Локомотив» в своих соцсетях адресовал пост Херману Конти. Этот аргентинский центральный защитник продолжит карьеру в «Расинге» на родине, о чём стало известно ещё во второй декаде января.

«Локомотив» осуществил трансфер Хермана Конти в аргентинский «Расинг» из Авельянеды. Игрок подписал двухлетний контракт. Благодарим Хермана за время, проведённое в команде, и желаем ему успешного продолжения карьеры», - пишет пресс-служба «железнодорожников».

Конти удалось сыграть за московский клуб считаное число матчей – всего пять во всех турнирах, в них он отметился одним ассистом. Перебрался в «Локо» Конти прошлой зимой.