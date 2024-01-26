Малафеев оценил зимние трансферы «Зенита»

Бывший голкипер питерского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев оценил зимние трансферы чемпиона России.

«Новые игроки - это конкуренция, вариативность для тренера, перспектива усиления, при некоторых обстоятельствах - финансовая прибыль. Новички-бразильцы не удивляют: есть концепция, она даёт результат, зачем от нее отказываться?», - рассуждает Малафеев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что этой зимой в «Зенит» прибыли три бразильца – игроки атаки Артур и Педро, а также защитник Нино и полузащитник Ильзат Ахметов. На выход отправились Роберт Ренан и Данил Круговой. Сейчас питерский клуб движется на втором месте таблицы РПЛ, уступая «Краснодару» два балла.