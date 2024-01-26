Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малафеев оценил зимние трансферы «Зенита»

26 Января 2024 • 21:21 Комментировать

Бывший голкипер питерского «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев оценил зимние трансферы чемпиона России.

«Новые игроки - это конкуренция, вариативность для тренера, перспектива усиления, при некоторых обстоятельствах - финансовая прибыль. Новички-бразильцы не удивляют: есть концепция, она даёт результат, зачем от нее отказываться?», - рассуждает Малафеев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что этой зимой в «Зенит» прибыли три бразильца – игроки атаки Артур и Педро, а также защитник Нино и полузащитник Ильзат Ахметов. На выход отправились Роберт Ренан и Данил Круговой. Сейчас питерский клуб движется на втором месте таблицы РПЛ, уступая «Краснодару» два балла.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Малафеев
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Новый владелец «Манчестер Юнайтед» готовит чистку состава - названа первая жертва Холанн или Мбаппе: Капелло выбрал нападающего для «Реала» «Бавария» решила судьбу Тухеля Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Барселоны» Оуэн назвал игрока «Ливерпуля», способного заменить Салаха в будущем Капелло назвал главную проблему Хави в «Барселоне» ​Гвардиола подтвердил уход из «Манчестер Сити» полузащитника «Манчестер Юнайтед» может заменить Онана – на прицеле топ-вратарь Суарес рассказал, как Месси и Неймар помогли ему выиграть борьбу за «Золотую бутсу» у Роналду Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии» ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4
Спортивные новости
Медведев, проигрывая 0:2 по сетам, переиграл Зверева и вышел в финал Australian Open «Металлург» обыграл «Адмирал» в КХЛ и обеспечил себе участие в Кубке Гагарина Джокович в полуфинале Australian Open проиграл Синнеру Чесноков: Матчи Медведева со Зверевым - это всегда триллер с убийствами, кровью, вампирами и прочим Соболенко в двух сетах переиграла Гауфф и пробилась в финал Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Января
21:25 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» объявил о продаже Конти официально
21:21 · Россия. Премьер-лига
Малафеев оценил зимние трансферы «Зенита»
20:58 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Самое главное, чтобы Акинфеев не терял удовольствие от футбола»
20:51 · Россия. Премьер-лига
Дьяков – об Угальде в «Спартаке»: «Огромные деньги даже по нынешним меркам»
20:46 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис: «Спартаку» и «Зениту» не стать народной командой» 1
20:25 · Россия. Премьер-лига
Якубко: «Переход в «Зенит» был бы шагом вперёд для Тикнизяна»
20:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» расстался с Гащенковым
20:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
Лаук перебрался из «Кубани» в «КАМАЗ»
19:45 · Россия. Премьер-лига
Генеральный директор «Пари НН»: В РФС приняли верное решение остаться в УЕФА
19:37 · Россия. Премьер-лига
Григорян оценил мотивацию Угальде после перехода в «Спартак»
19:36 · Россия. Премьер-лига
«Родина» усилится экс-защитником «Сочи»
19:29 · Россия. Премьер-лига
Эксперт считает, что Угальде не провалится в «Спартаке», как Тиль
19:26 · Россия. Премьер-лига
Нобоа признался, что может вернуться в Россию в будущем
19:24 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — об Угальде: «Такие трансферы не приблизят «Спартак» к чемпионству»
19:18 · Россия. Премьер-лига
Нобоа: «Борис Ротенберг — мой второй папа»
Все новости
Рекомендуем