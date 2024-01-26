Алдонин: «Самое главное, чтобы Акинфеев не терял удовольствие от футбола»

Игорь Акинфеев после ухода из «Сочи» Кристиана Нобоа стал самым возрастным действующим игроком РПЛ. Его бывший одноклубник по ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал это событие.

«Самое главное, чтобы он не терял удовольствие от игры и здоровье не подводило. У него выдающаяся карьера. Да, Игорь, не попробовал себя в Европе, но, с другой стороны, тогда многие российские рекорды ему бы не покорились», - говорит Алдонин для Betonmobile.

Сейчас Акинфееву 37 лет, однако через два с половиной месяца, 8 апреля ему исполнится уже 38. В этом сезоне он по-прежнему основной голкипер ЦСКА.