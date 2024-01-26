Дьяков – об Угальде в «Спартаке»: «Огромные деньги даже по нынешним меркам»

Бывший российский футболист «Ростова» Виталий Дьяков высказался о вероятном трансфере Манфреда Угальде из «Твенте» в московский «Спартак». По информации СМИ, сумма трансфера (с учётом бонусов) может вырасти до 15 млн евро. Дьяков считает такой ценник очень завышенным.

«Даже сейчас огромные деньги. Для нашего чемпионата уж точно. Посмотрим, как он войдёт в команду и как будет играть. Поэтому преждевременно говорить, что это супертрансфер или, наоборот, что деньги на ветер», - говорит Дьяков для «Чемпионата».

Ранее о трансфере Угальде в «народную команду» высказался бывший футболист «Спартака» Максим Деменко.