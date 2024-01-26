​Канчельскис: «Спартаку» и «Зениту» не стать народной командой»

Известный в прошлом российский футболист Андрей Канчельскис высказался о таком звании, как «народная команда». По мнению экс-игрока «Манчестер Юнайтед», «Спартак» и «Зенит» не могут иметь такое звание.

«По моему мнению, «Спартаку» и «Зениту» не стать народной командой. Они не могут являться такой командой, потому что есть «Торпедо» – поистине народная команда! Почему? Потому что люди ходили на завод и болели за них!» - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Стоит сказать, что народной командой часто называют «Спартак». На текущий момент «красно-белые» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Что касается «Зенита», то после восемнадцати туров «сине-бело-голубые» идут вторыми. Они выигрывали чемпионский титул в каждом из пяти предыдущих сезонов.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится в начале марта.