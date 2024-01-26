Якубко: «Переход в «Зенит» был бы шагом вперёд для Тикнизяна»

Бывший словацкий форвард «Амкара» и «Динамо» Мартин Якубко полагает, что переход Наира Тикнизяна в питерский «Зенит» стал бы для футболиста сборной Армении шагом вперёд. Ранее сообщалось, что сделка между футболистом и «Зенитом» сорвалась – стороны не договорились по зарплате.

«Как может быть ошибкой переход в чемпионскую команду? В «Зените» классный тренер, прекрасные условия и для карьеры точно шаг вперёд», - говорит Якубко «РБ Спорту», добавляя, что для трансфера в Европу у Тикнизяна на трансфер в Европу ещё будет один-три года.

Тикнизян является одним из лучших левых защитников чемпионата России.

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