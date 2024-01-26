Генеральный директор «Пари НН»: В РФС приняли верное решение остаться в УЕФА

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о решении руководства РФС остаться в УЕФА.

«Я считаю, что это правильное решение. Мы должны смотреть и ориентироваться на более сильных, быть в сильной связке. Даже пока наша позиция временно находится на кнопке «стоп». Но, тем не менее, регресса допустить ни в коем случае нельзя, – приводит слова функционера Metaratings.ru.

Напомним, что после отстранения российского футбола от турниров под эгидой УЕФА и ФИФА исполком РФС несколько раз обсуждал возможный переход в Азиатскую конфедерацию футбола, который не состоялся.