Григорян оценил мотивацию Угальде после перехода в «Спартак»

Известный российский специалист Александр Григорян высказался о возможном переходе нападающего «Твенте» Манфреда Угальде в московский «Спартак».

«Мотивация у него будет только определённый промежуток времени. Финансовая мотивация — временная. Парень талантливый, но это просто трансферная игра», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что 21-летний костариканец близок к переходу в «Спартак» за 15 миллионов евро. Угальде провёл 25 матчей в футболке «Твенте» в нынешнем сезоне, став автором девяти голов при семи результативных передачах.