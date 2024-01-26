«Родина» усилится экс-защитником «Сочи»

Бывший защитник «Сочи» Артём Мещанинов станет игроком московской «Родины», которая проводит очередной сезон в Мелбет-Первой лиге. Об этом вещает в телеграм-канале Иван Карпов.

По информации Карпова, Мещанинов мог оказаться и в Премьер-лиге, а именно в воронежском «Факеле», за который уже выступал. Но помешал этому приход легионера – алжирского центрального защитника Райана Сенхаджи.

«Факел» хотел заполучить Артема еще летом, но тогда не получилось. А когда в середине января игрок освободился из клуба Ротенберга, воронежцы уже закрыли позицию ЦЗ приобретением алжирского француза из Болгарии», - пишет Карпов.

Теперь Мещанинов присоединяется к «Родине» - москвичи как раз проводят свой сбор в ОАЭ.