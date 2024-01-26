Эксперт считает, что Угальде не провалится в «Спартаке», как Тиль

Спортивный менеджер Александр Тильман полагает, что вероятный новичок московского «Спартака» Манфред Угальде из «Твенте» не провалится в стане «красно-белых», в отличие от Гуса Тиля, который несколько лет назад не заиграл в столичной команде.

«У Угальде больше шансов стать успешнее в «Спартаке». Сравню Тиля с Промесом: Тот - выходец из чёрного гетто Амстердама, он хватался за карьеру и за свой заработок. Тиль – нежный европейский белый мальчик, он не смог и не захотел адаптироваться», - говорит Тильман Legalbet.

Эксперт добавил, что Угальде – это не нидерландец, а выходец из не самой богатой латиноамериканской страны – Коста-Рики.