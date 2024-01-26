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Нобоа признался, что может вернуться в Россию в будущем

26 Января 2024 • 19:26 Комментировать

Полузащитник «Эмелека» Кристиан Нобоа высказался о возможности возвращения в Россию по завершения карьеры.

«Есть планы вернуться в Россию. Для меня эта дверь всегда открыта. Уже есть несколько вариантов, как мне туда вернуться. Время покажет, я подумаю. Пока я играю в футбол, открываю свои мозги по новому», — рассказал игрок в интервью «Спорт-Экспрессу». Игрок отметил, что будет думать о будущих шагах уже после завершения карьеры.

Напомним, что Нобоа выступал в России 17 лет за такие клубы, как «Рубин», «Ростов», «Динамо», «Зенит» и «Сочи».

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Кристиан Нобоа Сочи
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