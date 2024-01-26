Мостовой — об Угальде: «Такие трансферы не приблизят «Спартак» к чемпионству»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем переходе нападающего «Твенте» Манфреда Угальде в стан «красно-белых».

«Такие трансферы не приблизят «Спартак» к чемпионству, это факт. Приходят новые люди в клуб и все по-новому. На таких трансферах просто зарабатывают деньги», — заявил Мостовой «РБ Спорт».

Эксперт признался, что не понимает, зачем клуб переплачивает в три раза за малоизвестного футболиста.

Ранее сообщалось, что трансфер 21-летнего Угальде обойдется «красно-белым» в 12 миллионов евро, но сумма может вырасти до 15 миллионов за счет бонусных выплат.