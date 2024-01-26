Нобоа: «Борис Ротенберг — мой второй папа»

Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа высказался о взаимоотношениях с президентом клуба Борисом Ротенберга после ухода в родной «Эмелек».

«Борис Ротенберг — мой второй папа! Он с добротой воспринял мое решение об уходе. Для меня была честь работать с ним. Мы были вместе во многих командах, он всегда хорошо относился ко мне», — приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Нобоа пожелал владельцу клуба из Олимпийской столицы всего наилучшего, отметив, что оба чувствовали необходимость поездки Кристиана в Эквадор.

Напомним, что Нобоа выступал за «Сочи» с 2019 года. В составе клуба эквадорец выиграл «серебро» РПЛ и стал лучшим игроком сезона-2021/2022.