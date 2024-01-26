Нобоа признался, что начал скучать по Эквадору

Полузащитник Кристиан Нобоа прокомментировал свой уход из «Сочи» и переход в «Эмелек» из его родного Эквадора. Опытный футболист признался, что заскучал по родине.

«Я бы может и остался там, но я смотрел на лучший вариант. Давно чувствовал, что мне хочется обратно домой. Буду играть тут сколько смогу, и закончу карьеру здесь», - признаётся футболист для «Спорт-Экспресса».

Ранее Кристиан назвал условие для будущего завершения профессиональной карьеры. Напомним, что Нобоа, который почти непрерывно выступал в России с 2007 года, в марте исполнится уже 39 лет.