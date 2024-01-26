Каррера согласен с сравнением «Зенита» и «ПСЖ»

Бывший главный тренер столичного «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о сравнении петербургского «Зенита» с «Пари Сен-Жермен».

«Согласен ли я с тем, что «Зенит» – русский «ПСЖ»? Конечно, у них тоже очень много денег!» – цитирует итальянского специалиста «РБ Спорт».

Подопечные Сергея Семака выиграли последние пять розыгрышей Российской премьер-лиги. В нынешнем сезоне чемпионата «сине-бело-голубые» находятся на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков в 18 турах. «Зенит» имеет самый дорогой состав в лиге, оценённый в 163 миллиона евро.