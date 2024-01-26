​Петржела назвал «Зенит» мешком денег

Властимил Петржела, который в своё время занимал должность главного тренера «Зенита», высказался о возможностях питерского клуба. Специалист сравнил «сине-бело-голубых» с французским «ПСЖ».

«Можно сказать, что «Зенит» - русский «ПСЖ», мешок денег! Это правильная аналогия, ведь команда Семака пытается купить всех лучших игроков России и предлагает им очень большие деньги», - цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Петржела добавил, что другие клубы из России не имеют таких финансовых возможностей, какие имеет «Зенит».

Стоит сказать, что «Зенит» становился чемпионом Российской премьер-лиги в каждом из пяти предыдущих сезонов. На текущий момент питерцы располагаются на второй позиции в турнирной таблице.