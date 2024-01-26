Руководство «Спартака» имело запасной план на случай срыва переговоров по трансферу нападающего «Твенте» Манфреда Угальде.

По информации Metaratings.ru, «красно-белые» изучали возможность подписания 26-летнего форварда «Гента» Уго Кёйперса. Зарплата игрока была оценена в пять миллионов евро, однако представители игрока позже и вовсе отказались отправляться в Россию.

В футболке «Гента» бельгийский нападающий выступает с 2022 года. В 89 матчах за клуб Кёйперс забил 51 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Уго Кёйперса в 11 миллионов евро.