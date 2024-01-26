Якубко раскритиковал перевод Кругового в дубль «Зенита»

Бывший форвард пермского «Амкара» Мартин Якубко раскритиковал нашумевшую историю с переводом Данила Кругового из основы «Зенита» в дубль из-за летнего перехода игрока в ЦСКА.

«Он потеряет полгода. В нормальном футбольном мире если футболист хорошо отработал в команде, к нему относятся иначе. Ну не договорились — и что тут такого страшного?», - говорит Якубко для «РБ Спорта», добавив, что «Зенит» портит игроку полгода карьеры.

Круговой в первой части сезона успел сыграть в 18 матчах за питерский клуб во всех турнирах и отметиться в них двумя ассистами. «Зенит-2» выступает во Второй лиге Б, низшем дивизионе профессионального футбола России.