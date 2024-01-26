Нобоа назвал условие для завершения карьеры

Эквадорский полузащитник «Эмелека» Кристиан Нобоа, который с 2007 года практически непрерывно выступал в России, назвал условие для завершения карьеры игрока. Напомним, что в апреле Кристиану стукнет уже 39 лет.

«Сколько играть буду не знаю, главное, чтобы без травм. Как только начну чувствовать боль, буду понимать, что не могу помогать команде, тогда и завершу карьеру», - говорит Нобоа для «Спорт-Экспресса», добавив, что может закончить с футболом через полтора-два года.

В России Кристиан успел поиграть за «Рубин», московское «Динамо», «Ростов», питерский «Зенит». Последним его клубом был «Сочи» - он покинул стан сочинцев буквально на днях.