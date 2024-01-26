Гранат считает возможный переход Скопинцева в «Зенит» абсурдом для «Динамо»

Бывший игрок столичного «Динамо» и сборной России Владимир Гранат оценил слухи о возможном переходе Дмитрия Скопинцева в «Зенит».

«Будет абсурдно со стороны «Динамо» отдать одного из своих основных защитников во время чемпионской гонки. Заменить Дмитрия будет крайне тяжело, единственный выход — возвращение Лаксальта на его родную позицию», — цитирует эксперта Metaratings.ru.

По мнению Граната, Скопинцеву будет тяжело пробиться в основу «сине-бело-голубых» из-за наличия Дугласа Сантоса.

Напомним, что Дмитрий Скопинцев выступает за московский клуб с 2020 года. В 129 матчах защитник стал автором шести забитых голов.