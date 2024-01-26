В «Факеле» заявили, что состав клуба полностью укомплектован

Гендиректор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе отчитался об укомплектованности состава клуба РПЛ.

«Мы сохранили основной костяк, интегрировали двух новых игроков. Состав укомплектован: на каждой позиции есть по два-три футболиста», - рассказал Асхабадзе для портала Sport24.

Напомним, этой зимой «Факел» пополнили уже два новичка – алжирский центрдеф Райан Сенхаджи и вернувшийся спустя полгода из «Ростова» Роман Акбашев.

Воронежцы идут на 11-м месте турнирной таблицы Премьер-лиги с 21 очком в копилке.

Ранее Асхабадзе высказался об игровых качествах новичка обороны Сенхаджи.