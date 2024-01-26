Шавло рассказал о причинах ухода с поста генерального директора «Спартака»

Бывший генеральный директор столичного «Спартака» Сергей Шавло высказался причинах отставки из клуба.

«После проигрыша ЦСКА Черчесов убрал троих игроков, в том числе любимца болельщиков Титова. Всё это повлияло. Тогда я не вмешался, потому что это была спортивная реакция Черчесова. К сожалению, игроки восприняли ситуацию неправильно, возникла обида. Лавина сошла, и я ушёл», — приводит слова функционера «Чемпионат».

Также Шавло рассказал, что у него получилась хорошая работа вместе в президентом клуба Леонида Федуна. По мнению эксперта, уже бывший руководитель «красно-белых» не заслужил такого количества критики в свой адрес.

Напомним, что Сергей Шавло находился на должности генерального директора «Спартака» с 2005 по 2008 год.