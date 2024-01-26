В «Факеле» рассказали, почему решились на подписание Сенхаджи

Этой зимой состав воронежского «Факела» пополнил алжирский центральный защитник Райан Сенхаджи. Гендиректор «огнеопасных» Роман Асхабадзе рассказал, почему выбор клуба пал именно на этого центрдефа.

«Физически очень силён и обладает быстрой скоростью, несмотря на рост. Хорош как в скоростной работе, так и в игре головой. А ещё он самом расцвете сил: 26 лет — оптимальный возраст», - говорит Асхабадзе Sport24, добавив, что алжирский новичок клуба хорош и в дисциплине.

Сенхаджи подписал с «Факелом», напомним, контракт до лета 2026 года. Прошлым его клубом был болгарский «Крумовград».