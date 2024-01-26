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В «Факеле» рассказали, почему решились на подписание Сенхаджи

26 Января 2024 • 18:13 Комментировать

Этой зимой состав воронежского «Факела» пополнил алжирский центральный защитник Райан Сенхаджи. Гендиректор «огнеопасных» Роман Асхабадзе рассказал, почему выбор клуба пал именно на этого центрдефа.

«Физически очень силён и обладает быстрой скоростью, несмотря на рост. Хорош как в скоростной работе, так и в игре головой. А ещё он самом расцвете сил: 26 лет — оптимальный возраст», - говорит Асхабадзе Sport24, добавив, что алжирский новичок клуба хорош и в дисциплине.

Сенхаджи подписал с «Факелом», напомним, контракт до лета 2026 года. Прошлым его клубом был болгарский «Крумовград».

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Роман Асхабадзе Райан Сенхаджи ещё теги
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