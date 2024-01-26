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Асхабадзе рассказал, почему Ташуев подошёл «Факелу»

26 Января 2024 • 18:00 Комментировать

Текущий сезон воронежский «Факел» начинал не с Сергеем Ташуевым на тренерском мостике. Клуб возглавлял небезызвестный Вадим Евсеев. Однако после нескольких стартовых туров Евсеев был уволен, а его место занял уволенный из «Ахмата» Ташуев.

Роман Асхабадзе, гендиректор клуба рассказал, почему выбор руководства «Факела» пал именно на Сергея Абуезидовича.

«Привлёк его стиль работы. Жесткий курс на интенсивность тренировок, конкретные задачи и сам футбол. Это те принципы игры, которые нам подходят», - говорит Асхабадзе порталу Sport24.

При Ташуеве «Факел» взлетел из зоны вылета и идёт на 11-м месте турнирной таблицы РПЛ на момент зимней паузы.

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