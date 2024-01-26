Мантуан оценил трансферы Нино, Педро и Артура

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал зимнюю трансферную кампанию клуба и подписание трёх бразильских легионеров.

«Это классные игроки, которые очень здорово проявили себя в Бразилии, а сейчас приехали, чтобы помочь «Зениту» выполнить все задачи», — цитирует слова флангового футболиста официальный сайт клуба. Мантуан выразил надежду, что новички «сине-бело-голубых» помогут команде защитить титул чемпионов Российской премьер-лиги.

Напомним, что в январе состав «Зенита» пополнили ещё три бразильца: защитник Нино («Флуминенсе»), а также нападающие Педро («Коринтианс») и Артур («Палмейрас»).