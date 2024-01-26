Воронежский «Факел» активно проводит турецкие зимние сборы. Накануне «огнеопасные» играли против третьего клуба Словении – «Копера».

В матче произошёл неприятный инцидент – травмировал руку защитник «Факела» Сергей Брызгалов. Как позже сообщила пресс-служба клуба, у него диагностировали перелом четвертой пястной кости правой кисти. На восстановление футболисту потребуется четыре календарных недели.

Брызгалов выступает за «Факел» с сентября 2019 года. Защитнику 31 год, он является воспитанником раменского «Сатурна», также в более молодом возрасте выступал за московский «Спартак» и «Ахмат».