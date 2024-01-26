Иван Игнатьев может продолжить карьеру на Балканах

Воспитанник «Краснодара» и бывший форвард «Рубина», «Крыльев Советов», московского «Локомотива» и «Сочи» Иван Игнатьев может продолжить карьеру за границей. Как сообщает его агент Алан Агузаров, Иваном интересуются в Греции и Сербии.

«Скорее всего, Иван уедет заграницу. Есть две страны, по которым мы определяемся – Греция и Сербия. Думаю, решим в течение недели», - говорит Агузаров «Чемпионату».

Напомним, что Игнатьев в этом сезоне в составе «Сочи» оформил всего два гола, один – с пенальти. После того, как в декабре клуб возглавил Роберт Морено, Игнатьев покинул стан сочинцев и сейчас является свободным агентом.