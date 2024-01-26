Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном трансфере Манфреда Угальде в «Спартак» из «Твенте».

- Как оцениваете возможный трансфер Угальде в «Спартак» за 15 миллионов евро? По нынешним временам деньги огромные.

- Если честно, я считаю, что цена завышена. Понятно, что «Твенте» сейчас идет на третьем месте и Угальде – хороший, быстрый нападающий. Но где гарантии, что в РПЛ он будет себя так же уверенно проявлять? Вот взять «Краснодар». Он находит футболистов за 3-4 миллиона евро. И все ребята хорошего уровня. А здесь давать 15 миллионов? Вряд ли стоит надеяться, что Угальде заиграет, как Промес. Но я не думаю, что «Спартаку» кто-то заплатит за этого игрока 20 миллионов в дальнейшем. Это не тот уровень. Я понимаю, если бы «Спартак» играл в Лиге чемпионов, и Угальде забивал бы в каждом матче, тогда интерес бы вырос. Но брать игрока в РПЛ за такую сумму не верно, на мой взгляд.

Елена Григорьевская