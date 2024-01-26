«Рубин» одолел середняка чемпионата Болгарии

На зимних сборах казанский «Рубин» в эту пятницу, 26 января соперничал с болгарской «Славией». Игра носила статус товарищеского матча.

Казанцам удалось одержать победу со счётом 3:1. Голами в составе «рубиновых» отметились ветеран РПЛ Олег Иванов, а также Никола Чумич. Ещё один гол игрокам «Рубина» помог оформить игрок «Славии», срезав «круглого» в ворота своей команды.

Таким образом, победа над 11-й командой чемпионата Болгарии стал завершением для подопечных Рашида Рахимова первого зимнего сбора. Второй сбор ожидает седьмую команду текущего сезона РПЛ с 30 января по 9 февраля.